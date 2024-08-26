很多人都曾半夜腳抽筋。復健科醫師王竣平表示，夏天發生腳抽筋，可能與身體缺水缺電解質、肌肉中乳酸堆積，或是與電風扇對著腳吹有關，建議除多喝水或運動飲料、補充電解質外，睡眠也要充足，也可補充鈣或維生素B1。

王竣平在臉書粉專PO文表示，夏天發生抽筋的主因，首先是由於天氣炎熱導致身體容易缺水和鹽份不足。當你在悶熱的環境中流了不少汗水，身體就會失去大量水分和電解質，例如鈉、鉀和鎂等礦物質。這些礦物質對肌肉正常運作很重要，一旦缺乏就可能引發痙攣。

王竣平表示，再者，夜晚時分體溫會自然下降，血液循環也趨於緩慢，使得肌肉纖維較易收縮且難以放鬆。這時如果姿勢不當，例如睡覺時過度蜷曲小腿，肌肉就更容易因為壓迫而發生痙攣，而且很多人電風扇都會對著腳吹，就更容易造成腳抽筋。

王竣平表示，夏季炎熱或運動會增加身體代謝，導致肌肉中乳酸堆積、分泌乳酸，乳酸過多時，會干擾肌肉的正常收縮和伸展，使肌肉纖維無法完全放鬆，從而引發抽筋。

王竣平表示，夏天要預防腳抽筋，要記得多喝水或運動飲料，補充足夠的電解質，可以緩解肌肉痙攣的風險。此外，作息要規律、睡眠品質要好，都有助於預防抽筋，如果發作次數太頻繁，也可以考慮補充鈣或維生素B1等營養素。