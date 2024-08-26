台88線快速道路今（26）日上午發生一起行車糾紛，一輛白色轎車駕駛，於鳳山交流道附近與一輛灰色轎車疑似因鳴按喇叭問題引發不滿，白車追逐一段路後攔下一輛灰車，沒想到一陣毆打、拔除行車紀錄器後，竟然是2輛不同灰車，遭攔車駕駛無辜挨揍，警方已通知白車駕駛到案說明。

據了解，一輛白車駕駛在西向鳳山交流道前，疑遭一輛灰色轎車鳴按喇叭，引發白車駕駛不滿，追上前要攔車理論，沒想到卻攔到一台車牌、車型均不同，僅顏色相似的車輛，該車45歲林姓駕駛衰遭毆打、拔除行車器錄器丟棄，讓頭部出現擦挫傷。

白車在台88快速道路上疑似不滿遭灰車按喇叭、逼車，追逐攔車理論卻攔錯車，僅車色相同，車型、車牌號碼均不同。（民眾提供／任義宇高雄傳真）

快速道路上誇張行為，引起路過車輛關注並報案，警方受理後先通知林男到派出所說明，林男表示開車過程一直開在內線，未有到外線與白車有鳴按喇叭、逼車等衝突行為，當時遭打後，白車駕駛就已駛離，事發後因驚慌，尚未前往報案。

警方依照車牌，已鎖定對象將通知白車駕駛到案，警方表示，白車駕駛行為涉及強制罪、傷害罪等罪嫌，同時可依道路交通管理處罰條例第43條危險駕車進行告發，呼籲民眾遇有糾紛應以理性平和態度溝通，或儘速通知警方到場協助處理。