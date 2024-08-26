Netflix華語獨家寫實生存影集《影后》未演先轟動，26日公布入選第29屆釜山國際影展，將由黃金主創團隊編導嚴藝文、監製丁長鈺攜手華麗卡司楊謹華、謝盈萱、陳庭妮，一同前進釜山參與全球首映盛會搶先播映前3集，與釜山觀眾面對面進行交流。

《影后》由良人行影業製作，《俗女養成記》導演嚴藝文編導、丁長鈺監製，集結超強卡司群楊謹華、謝盈萱、薛仕凌、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚、鍾欣凌、曾莞婷、林廷憶、黃迪揚、詹懷雲聯手飆戲，以演藝圈的生存實錄為主軸，引領觀眾一同窺探橫跨3世代的女演員們既強大又敏感、驕傲又脆弱的內心世界。

薛仕凌（左起）、謝盈萱、楊謹華、陳庭妮主演的《影后》入選釜山影展。（Netflix提供）

對於得知《影后》入選釜山影展的消息，編導嚴藝文興奮表示，「能在釜山全球首映，很榮幸、很期待又有點緊張，自己孕育多時的『孩子』要跟大家見面了，希望觀眾能跟著這群有血有肉的女演員們，開心地大笑，盡情地淚流，然後從中多獲得一絲勇氣和韌性。」監製丁長鈺也笑說：「能夠入選釜山電影節，是不是韓國和台灣演藝圈相差不大？」同樣表示希望海外觀眾也能感受到作品想要傳達的訊息，沉浸其中。

3位將一同前往首映盛會、劇中詮釋相愛相殺閨蜜組的影后們楊謹華、謝盈萱、陳庭妮也表示非常開心。談及收到好消息的心情，楊謹華直呼自己開心到尖叫：「本來對《影后》即將上線就充滿期待，搶先入選釜山影展片單這個好消息更是國際化的進一步肯定，恭喜導演，也恭喜我們《影后》的女演員們！期待釜山影展的觀眾能喜歡《影后》，給予我們一點掌聲，也很歡迎跟我們分享他們對女演員各種想像和理解，都是我們未來很好的養分。」

楊謹華在《影后》飾敢愛敢恨大明星周凡。（Netflix提供）

謝盈萱也直說能夠成為釜山影展的入選片單超級開心：「但當然換個角度也有緊張，這個作品從一開始發展到最後結束，看著每天焦頭爛額的導演，即使疲憊但又開心，可以感受到藝文導演對《影后》放入多少心力和感情，希望大家會喜歡。」陳庭妮則表示很期待可以現場收到觀眾最直接的反饋：「因為我覺得這個劇情的故事內容，是沒有文化上的限制的，相信大家對於女演員的生活，一定都非常好奇。除此之外，劇中姊妹淘之間的情感都很真實，我自己非常期待。」

陳庭妮在《影后》飾演其一影后代表。（Netflix提供）

談及影集看點，在劇中詮釋敢愛敢恨大明星周凡的楊謹華分享：「《影后》劇情講述女演員的生存寫實，包括成就螢幕前光鮮亮麗的幕後點滴，台下也有自己友情與愛情考驗。其實女演員只是我們多個身分的其中一個，面對的喜怒哀樂、愛恨情仇、高低起伏就跟大家人生可能經歷的一樣，但我們很樂意讓大家看看！」透露《影后》除了將呈現女演員們光鮮亮麗背後不被看見的那一面，更包含許多寫實情感議題。

謝盈萱在《影后》飾演王牌經紀人。（Netflix提供）

謝盈萱在劇中和楊謹華上演雙姝對決，詮釋從過往好友變再不相見的宿敵，她更直呼《影后》是個沒有冷場的影集：「戲裡每個影后的故事線都有她們代表的意義，不管是不是在娛樂圈，這群女性面對的是幾乎所有人都能很快帶入的議題。」此外，在劇中詮釋其一影后代表，卻對於這樣光鮮亮麗身份有些迷茫，和飾演經紀人的謝盈萱有精彩對手戲的陳庭妮也描述了自己心中的《影后》是：「褪下美麗的衣裳還有角色之後，這群心思細膩、敏感的女演員的生活，即將真實呈現在大家的眼前。」