股王信驊(5274)今(26)日開盤延續上周五氣勢登上天價5345元後，股價隨即面臨下壓修正，一路走低，跌幅一度逾8.5%，不僅摔下5000大關，股價最低觸4865元，失守5日線。

信驊今年營運樂觀，不僅一般性伺服器用BMC(遠端伺服器控制晶片)訂單在回復，AI伺服器用BMC的訂單也開始放量，預期下半年營運將明顯優於上半年，看好今年BMC晶片出貨會有高度成長，全年毛利率應可維持65%水準，今年AI營收比重15%，明年會再成長。

日前美系外資就指出，信驊第三季營收季增將達29~36%，毛利率將則持平，落在63.2~64.7%，另外，第四季營收則可望持平。由於大陸和美國客戶都在針對AI以及非AI伺服器的BMC進行拉貨，故輝達GB200的延遲應該不至於影響信驊基本面表現。

由於每個AI伺服器所需的BMC相較傳統伺服器來得多，以Nvidia Hopper平台為例，GPU對BMC數量大概是1比0.375，但到了新一代Blackwell平台，兩者比例將成為1比1.25，成長幅度達2.3倍。不僅如此，美系外資也說到，輝達GB200 NVL36所需要的BMC從45個單位增至49個單位，而GB200 NVL72從81個單位增加到87個單位，主要用於電源架及帶外交換器，且信驊的解決方案對於GB200A NVL36是最有利的。