民眾黨主席柯文哲遭民進黨台北市議員林延鳳爆料，5月斥資4300萬買進位於林森南路的商辦，柯文哲今（26）日坦言以選舉補助款買房，將設個人辦公室。中選會2月曾公布2024總統大選候選人可得的競選補貼費用，賴蕭配獲1億6758萬元、侯康配獲1億4013萬元、柯盈配則有1億1071萬元。

針對遭爆用4300萬元現金購入位於「林森濟南路口」的濟南大樓48.76坪商辦，柯文哲今（26日）表示，民眾黨規定，選舉補助款3分之1要歸中央黨部，3分之2可以歸個人，他參考其他總統候選人的例子，要用這筆錢去設個人辦公室。

回顧2024年總統大選，柯文哲、吳欣盈拿下369萬0466票；侯友宜、趙少康奪467萬1021票；賴清德、蕭美琴則以558萬6019票勝出，依總統副總統選舉罷免法第41條第1項規定，各組候選人選舉得票數達當選票數三分之一以上者，應補貼其競選費用，每票補貼30元，但其最高額，不得超過候選人競選經費最高金額。中選會曾在2月19日公布3組人馬可獲得的競選補貼費用，柯文哲及吳欣盈可獲得補助金額為1億1071萬3980元、賴清德及蕭美琴獲得1億6758萬570元、侯友宜及趙少康則獲得1億4013萬630元。

這些補助款如何使用？綜合先前媒體報導相關資料顯示， 侯友宜的補助款都回損黨中央統籌使用；賴清德曾說明，會把補助款分3等分，三分之一捐出做公益，另2份回饋創黨黨員、黨工，與捐給黨部。

至於柯文哲，依今年1/18《聯合新聞網》報導，當時民眾黨發言人李頂立曾說，柯的總統競選補助款主要將用於政黨、立院黨團、地方經營等，部分會捐公益。而在今年2/7，不少媒體另報導，李頂立表示，因民眾黨黨部空間太小，且此次「立委選戰」該黨獲超過300萬票，每年將有約1.5億元「政黨補助款」，預計可用來更換黨部，但未再提及柯的總統競選補助款運用方式。

如今證實柯文哲砸4300萬買商辦當個人辦公室，引發質疑。民眾黨黨團主任陳智菡對此表示，政黨選舉結餘款分為政治獻金和個人補助款兩筆，補助款就是候選人使用支配，並點名蔡英文擔任黨主席期間或是卸任後，也有個人生涯規劃安排，也有個人辦公室。

不過英辦已駁斥，強調蔡英文從來不曾使用選舉補助款購置不動產，無論是登記於個人或基金會名下。至於從政期間的辦公室，除擔任主席、總統有單位、機關專屬辦公室外，其餘如基金會、卸任辦公室都是租用。