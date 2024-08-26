監察委員林文程調查指出，近年國人前往大陸頻頻發生遭受其國安單位騷擾及不當限制人身自由甚至判刑案件，且有愈發嚴重的趨勢，顯示政府對「危邦不入、亂邦不居」的宣導仍有待加強，要求行政院督促陸委會，加強民眾危機意識宣導與緊急援救措施，關注情勢發展必要時應即發布或提升旅遊警示，促請國人審慎評估是否前往大陸。

監委指出，中國大陸是世界上最專制獨裁、人權紀錄最惡劣、最不自由的國家之一，對國家安全界定專斷、無限上綱，司法體系審判過程粗糙，到中國大陸旅遊充滿陷阱到處有危機，而台人赴陸旅遊或工作常缺乏危機意識，人身自由安全遭陸方國安單位騷擾或不法侵害案例時有所聞。

監委表示，因受害國人憚於陸方報復而怯於向主管機關聯繫，致使我主管機關無法及時提供協處，加上中共傲慢心態，拒絕依兩岸協議與我方合作，導致政府對於國人滯陸期間人身自由權利的保護顯然不足。

監委發現，大陸近來持續加強國安領域之立法，藉由立法擴大管轄領域、適用區域，並預留執法單位恣意解釋空間，陸方國安單位可鎖定特定背景國人，任意編造國安事由進行滋擾，甚至逮捕，或威脅國人配合情蒐與協助在台發展組織。

監委提到懲治台獨意見22條，認為在台灣高度自由民主的社會之ㄧ些言行，在中國大陸可能被無限上綱為台獨、分裂國家或煽動分裂國家的罪刑，但陸委會、海基會在陸未設相關分支機構，多僅能仰賴當地台商協會協助國人涉及人身自由案件，減損營救國人的能量與效率，另大陸未開放台籍律師執行刑事案件相關律師業務，也影響訴訟案件的辯護功能。

此外，陸委會為了建置赴陸安全措施，委請海基會設置24小時緊急服務專線，並在去年1月設置「國人赴陸港澳動態登錄系統」，但監委發現，該年度赴陸達176萬餘人次，但個人登錄僅3426人次，團體登錄亦僅有1625人次，顯示辦理登錄之國人比例極低，系統實施成效不彰，但海基會接獲國人在陸發生病故、病危等急難狀況時，若國人有事先登錄就能即時協處。

監委提及，去年約詢陸委會等機關官員，會中提醒陸委會，必要時應即負責任的提升赴陸港澳地區旅遊警示燈號，隨後陸委會因應台獨懲治條例，提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，對此表示肯定，但仍呼籲仍宜籌劃建構臺灣民眾遭陸方拘留等統計數據，同時應加強赴陸旅遊等風險宣導。