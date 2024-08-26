43歲陳姓男子因情感性精神病，上月11日14時收治入台北榮民醫院台東分院，12日晚間血氧濃度驟降，13日10時37分急救不治身亡，家屬控訴醫療疏失並提出諸多疑點，今（26）日至台東縣議會遞交陳情書。院方回應目前依程序進行醫療調解會。

陳姓死者家屬泣訴，陳男只是患有身心精神疾病，但生理狀況良好，「為什麼把他搞到死掉，而且都不通知我們，死得太冤枉了」。

陳姓死者家屬控訴北榮台東分院醫療疏失並提出諸多疑點，26日至台東縣議會遞交陳情書。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

家屬首先指出，12日晚間陳男出現血壓過低、脈搏過高，血氧濃度一度驟降至80％，情況危急，院方無從交代原因且未即時通知，「明明可以轉送總院或是他院救治」。

家屬又疑，陳男自11日15時31分四肢保護性約束隔離後，直至13日8時45分方解除，有違每2小時鬆開約束部位5至10分鐘之規定；同日9時27分他步行離開保護室，隨後倒地失去生命跡象，當下院方未實施心肺復甦術，而是施打大量生理食鹽水。

陳男經急救仍回天乏術，13日10時37分宣告死亡，死因為氣喘。家屬表示，陳男並無氣喘疾病，僅支氣管較常人易不舒服，對於院方所言「他就跟鄧麗君一樣氣喘死的」說法，難以接受。

此外，領回遺體時，憑空出現5種藥物，院方指稱為陳男家屬自備藥物，家屬則強調，入院時僅備有5件內褲、1支牙刷、1只牙杯、1只臉盆及1罐支氣管炎噴劑，陷入羅生門。

面對種種指控，北榮台東分院澄清，至始至終善盡救治之責，並以團隊合作給予醫療做最妥適之處置；醫療工作者對於手上逝去的生命深感不忍及遺憾，也同理家屬心中的怨懟與不滿，尊重家屬爭取權益。

事發至今，院方強調完全配合檢警單位調查提供相關資料，協助釐清疑慮，目前已依程序進行醫療調解會妥處中，暫不宜對此事件公開評論，後續將全力配合調解程序進行，以保障醫病雙方權益。