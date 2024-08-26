新北市八里區郭姓靈骨塔業者今年3月間，為了擴建某寶塔生命紀念中心，與張姓黑幫份子鎖定高姓家族的墓地，透過工人聯繫家屬遷墓，但家屬不同意，郭唆使張姓黑幫成員盜取骨頭甕，藉以逼迫高家遷葬，士林地檢署26日，依發掘墳墓而盜取遺骨等罪，起訴郭姓、張姓等3人。

高姓家族將長輩的骨頭甕葬於某寶塔下方，郭為了取得高家土地並改建為停車場，透過楊姓工人，聯繫高家子孫，要求家屬上山商議遷葬，允諾事成之後會給予楊姓工人20到30萬，家屬得知遷葬背後有黑道介入，嚇得不敢聯絡，但郭並未因此罷休，找來張姓黑幫成員，破壞墓地強行取走骨頭甕，藉以恫嚇高家出面。

38歲張男與另一名47歲張姓男子共乘一輛機車，拿鐵鎚砸毀墳墓墓碑，取走高家長輩的骨頭甕，載往寶塔內藏放，藉以要脅高家子孫出面處理，高家子孫嚇得不敢上山上香、掃墓，並向警方報案稱，家族合法取得土地，不同意遷葬。

檢察官調查，郭為了取得土地，破壞墓地取走骨頭甕，張又透過楊姓工人，找來挖土機到墓地整地，破壞高家墓地，但因高家始終懼怕不敢出面，恐嚇得利未遂罪，另破壞墓碑等犯行，部分重疊合致，法律上評價一行為觸犯數罪名，從一重發掘墳墓而盜取遺骨論處。