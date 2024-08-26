高雄一名57歲無業陳姓男子，20日前往鳳山一處住家敲門，聲稱因父親過世，而受害者83歲董姓女子親友與其父親熟識，索討白包1100元，事後董女越想越不對，向親友查證後「查無此人」驚覺遭詐騙前往派出所報案，警方逮人時陳男仍在故技重施向他人敲詐，依詐欺罪移送法辦。

據了解，董女於本月20日下午2點在家中，遭陳男敲門，向董女聲稱他的父親於嘉義過世，而董女先生過世時有包了白包2100元給董女，因此這次至少需回包1100元，讓董女聽後信以為真，於是進入家中拿取新台幣1100元給男子，事後董女向親戚查詢後發現並無此人，才驚覺遭詐至忠孝派出所報案。

鳳山分局警方獲報後，根據監視器畫面鎖定有詐欺前科的陳男，於24日追緝過程，正好碰見陳男在鼓山區馬卡道路一處住家故技重施，警方立即上前逮人，詢後依詐欺罪嫌送辦，另8月20日之詐欺罪亦將他另予函送法辦。