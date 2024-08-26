亞洲藏壽司受寶林案及食安事件波及，因部分門市配合政策停業，使2024年第二季合併營收11.83億元，季減17.44％、年減2.42％，為近1年半低，營業虧損870萬元、稅後虧損1224萬元，每股虧損0.26元，較首季及去年同期轉虧、均探近11季低。

合計亞洲藏壽司上半年合併營收26.16億元、年增9.09％，創同期新高，營業利益1.17億元、年減36.82％，仍創同期次高。惟受業外虧損倍增拖累，稅後淨利0.81億元、年減43.09％，仍創同期第三高，每股盈餘1.75元。

亞洲藏壽司7月自結合併營收4.61億元，月增2.25％、年減8.67％，創同期次高、歷史第四高，主因凱米颱風襲台使門市停業2天、且去年同期疫後報復性消費墊高基期。不過，累計前7月合併營收30.78億元、年增6.47％，仍續創同期新高。

亞洲藏壽司表示，公司一向重視顧客健康，衛生局相關檢驗結果均呈陰性，證明食安無虞。隨著四大食安強化措施上路，配合下半年持續展店及暑假聚餐潮加持，看好營收表現可望先蹲後跳。