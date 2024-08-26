台中市逢甲大學社會創新學院院長汪浩（著藍衣者）深入巴拉望部落，尋求改善巴拉望族人生活的契機。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

台中市逢甲大學社會創新學院院長汪浩（右）深入巴拉望部落，尋求改善巴拉望族人生活的契機。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

在苗栗縣竹南鎮假日之森推動海洋活動20年的蔡岳達，去年安排菲律賓巴拉望族人來台參與竹南鎮假日之森浪花生活節後，打開了國內民間、學術界對巴拉望的好奇與關懷，蔡岳達繼今年2月引領苗栗縣自學團體「風中旅行劇團」走訪巴拉望後，7月再度與台中市逢甲大學社會創新學院院長汪浩深入巴拉望部落，尋求改善巴拉望族人生活的契機。

在竹南鎮假日之森推動海洋運動的蔡岳達，冀望將假日之森打造成苗栗慢魚生活結合運動的重鎮，創立浪花生活節，結合各式海上、陸上運動，文創產業及異地文化，呈現多樣化的海洋生活，由於蔡岳達多年前前進菲律賓巴拉望島推廣衝浪品牌，與當地巴拉望島民結成好友，去年自費安排當地頭目等人帶著巴拉望的戰鼓表演，加入浪花生活節的演出，更與苗栗縣三義鄉自學團體「風中旅行劇團」的妙音天使們，展開另類南島民族文化交流。風中旅行劇團全體成員期望前進巴拉望島一探當地的純樸，10多名團員自籌旅費一圓親身體驗巴拉望族人自然無慮的生活模式。

蔡岳達所領運的SPOT Taiwan海洋創生基地成功串連和巴拉望的連結之後，透過長年合作帶領中輟生的張秀菊基金會引薦，讓逢甲大學社會創新學院院長汪浩探悉巴拉望族人的存在，進而實地去探訪巴拉望島，在發現巴拉望族人臨了生存競爭的無力，決定從台灣尋找資源，前進巴拉望協助當地原住民、貧窮地區建立乾淨飲用水系統，以及輔導當地居民種植農作物及養雞，利用動物糞便及地瓜等植物作為生殖能源發電的基礎原料，可以大幅度改善當地居民生活、健康、經濟等方面發展。

汪浩與蔡岳達抵達巴拉望島深入部落生活，並盤查當地需要協助的問題與狀況後，汪浩院長將個人見聞感受在天下雜誌CSR發表專題報導，讓更多人探觸到巴拉望島民，讓這個發自於民間別具意義的交流被更多人看見。

蔡岳達表示，他因為衝浪而和菲律賓建立起的連結，似乎成為生命的一部分，既然如此，就更值得盡一點心力做些什麼，這幾年的努力像是為兩地搭起一座橋，接下來希望能夠透過這座橋能促進雙方的交流。