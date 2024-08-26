民眾黨主席柯文哲政治獻金案爭議持續延燒，妻子陳佩琪又被爆出看1.2億房屋，引發爭議。民進黨台北市議員林延鳳26日爆料，柯文哲早在5月以現金購買立院附近價值4300萬的48.76坪商辦。柯則回應，以補助款購買個人辦公室。林延鳳駁，該處已有另間公司登記，柯疑似是靠濟南大樓收租，將「選舉補助款」當私人聚寶盆。

林延鳳指出，根據經濟部「商工登記公示資料查詢服務」資料顯示，柯文哲的濟南商辦3樓為「先發興業股份有限公司」登記地址，且早在2000年就已登記，加上柯的個人辦公室仍在台玻大樓，目前無搬遷跡象，顯示柯文哲的「個人辦公室」根本就是東窗事發後的辯解，疑似是靠濟南大樓收租當包租公。

她批評，根據房仲網公布周邊大樓3房租金行情，月租金可達6萬4500元，租金報酬率達2.1％，柯文哲若當包租公不僅增值保本，更有租金收益。

林延鳳質疑，柯文哲實在是非常厚臉皮，才能在買房且租給別人數月後，還大言不慚稱「何必把一生的資產全部灌在一棟房子」，簡直是將「選舉補助款」當私人聚寶盆，選舉補助款用法令人嘆為觀止，這究竟是柯氏騙局還是民眾黨高層集體詐騙？