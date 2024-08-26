暑假接近尾聲，今年受出國潮衝擊，全台國旅觀光業績慘澹，墾丁更傳遊客雪崩式下滑，台南市今年力推「台南400」系列活動，各景點遊客數較去年成長1成，暑期平均住宿率與去年同期持平，業者認為台南有屬於自己的特色與屬性，應持續深耕。

全台暑假吹起出國風，國旅指標之一的墾丁遊客數大幅下滑，連帶影響屏東觀光，據統計屏東縣7、8月的遊客數從去年的255萬多人次，今年直接掉到199萬多人，少了50萬。

雖受出國潮影響，今年國旅偏向都會型旅遊，南台灣的高雄、台南市2大都會城市觀光客都較去年微幅增加，據高雄市觀旅局資料，7月遊客約520萬人次，較去年同期485萬略增。台南市各遊憩景區遊客數也較去年暑假約成長1成。

台南市旅館公會與民宿協會皆表示，今年暑假平均住宿率約6、7成，與去年同期持平，因全台國旅觀光今年暑假普遍下跌，業者對台南成績已相對滿意。

台南市民宿協會理事長周榮棠表示，台南的觀光長期以來都有自己的特色與屬性，較不受季節性或流行性的影響，只要觀光業者持續謹守本分，把份內的事情做好，其餘的觀光行銷交給公部門，相信未來台南的觀光一樣會繼續保持名列前茅。

台南市觀旅局表示，台南觀光策略是打造最佳國旅市場，再拓展海外市場，主力客群包括日、韓、港、澳，今年泰國旅客也成長，9月將參加東南亞與東北亞一系列的旅展，有助於吸引國際旅客到台南旅遊。

台南市觀旅局提到，台南市正舉辦的文博會，人潮、話題逐日增加，未來有利於台南觀光的活動，都會協助配套行銷宣傳。