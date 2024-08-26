1932年的貝比魯斯。（美聯社資料照）

棒球之神貝比魯斯（Babe Ruth）的一件客場3號戰袍以2412萬美元天價拍賣轉手（新台幣7.6億），締造體壇新紀錄，成為史上最貴的運動紀念品。這件貝比魯斯「聖衣」大幅超越籃球皇帝麥可喬丹（Michael Jordan）1998年總冠軍賽G1的戰袍，喬丹的公牛戰袍在兩年前拍賣1010萬美元。

貝比魯斯這件是1932年世界大賽球衣，在2005年以94萬美元賣出，後來經過諸多照片佐證，這件球衣是當年世界大賽G3，貝比魯斯「全壘打預告」（called shot）穿著的球衣，因此價格暴漲。

「全壘打預告」是美國職棒最偉大的戲碼，貝比魯斯在第5局打擊時數次以右手指向中外野，並且真的轟出超前的中外野全壘打（他那場轟了雙響炮），正好碰到大順風，預估飛行距離達到490呎。洋基贏得比賽，最後4戰橫掃小熊摘冠，貝比魯斯聲稱那是他生涯最完美的一轟。

這個鏡頭實在過於戲劇性，貝比魯斯本人的說法也前後不一，他說過自己的指向動作是他很不滿小熊觀眾對他妻子的侮辱。現場觀眾有人認為這個動作是指向小熊投手魯特（Charlie Root），甚至有人看到他是用球棒指向中外野。無論如何，大家最想要的是好萊塢般的結局，這是貝比魯斯傳奇生涯之中最膾炙人口的故事。