位於台北市信義區菸廠路的松菸文創園區，今（26）日下午發生一起墜樓事故。據了解，一名初判20歲的年輕女子不明原因自高處墜落後傳出巨響，目擊民眾前往查看時驚見該女子倒臥血泊，場面怵目驚心。

消防局接獲報案後，隨即趕抵現場，經查該名女子已無生命跡象，送往國泰醫院搶救後仍宣告不治；至於詳細事故、過程尚待進一步調查釐清。

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