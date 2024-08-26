國民黨基隆市議會黨團今（26）日於市黨部召開記者會，針對昨日謝市府邀請台北市李四川副市長前來考察推動騎樓整平計畫的成果，民進黨議員鄭文婷卻為反對而反對，不管三七二十一唱衰市政，批評市府只挑特定路段，對此國民黨基隆市議會黨團也反擊，過去，騎樓整平這項計畫林右昌根本沒做，現在是謝國樑市長上任後才開始持續完成。

國民黨基隆市議會黨團副書記長曾紀嚴議員首先表示，基隆地形特殊，氣候多雨，許多道路本就崎嶇高低不平，過去服務處也時常接到民眾反映因騎樓不平又濕滑而跌倒。所以，「騎樓整平計畫」的推動對基隆來說，是重中之重。對於市民，不分男女老幼，行走在我們的街道上，才有安全保障。但是這個微小的願望，過去在林右昌市長任內，卻是遙不可及，也從未重視市民行走的感受。

曾紀嚴議員接著說，反觀謝國樑市長一上任後，除了推動「行人友善」政策，「騎樓整平」計畫也是大力推行。在騎樓整平環境，謝國樑市長及市政團隊以市港為核心，結合周邊商圈，訂定4年期騎樓整平計畫，今（113）年度，到現在，第1、2期工程皆以施工完畢，第3期工程，也將於今年度第四季開始施工。從這樣的進度成果，可以看到謝市府的施政效率有多好，相信這樣的成果是大家有目共睹！

秦鉦議員也反擊，昨（25）日，鄭文婷議員在台北市李四川副市長來考察當下，就馬上在媒體前批評市府，秦鉦說，拜託鄭文婷議員不要顛倒是非，不是謝國樑市長不延續政策，是過去林右昌根本沒做，到謝國樑市長上任後才做。而且，短短一年半多，謝國樑市長已經完成市區許多路段的騎樓整平及路面落差銜接，鄭文婷議員若要為反對而反對，繼續唱衰謝市府推動對基隆有利的市政，恐怕只會讓民眾越來越反感及厭惡。

秦鉦議員提到，目前在中正區包含義一路、義二路、信三路、信五路、信六路；仁愛區從基隆火車站串連至廟口包含愛一路、孝一路、孝二路、孝四路、忠二路等，都可以看到謝市府施行「騎樓整平」的成果，鄭文婷議員說只有義一路，不曉得她是太久沒在自己選區步行走路，還是刻意裝作看不見已經和過去截然不同的街道。

最後，連恩典議員也抨擊，民進黨現在傾全力攻擊謝國樑市府，為了政治鬥爭在所不惜。連恩典議員呼籲，民進黨議員千萬不要繼續自我打臉，過去林右昌沒做的事情，反而來謾罵謝國樑市長做得不夠，請問這不是雙標，什麼才是雙標？鄭文婷議員昨日地發言，就充分顯現民進黨就是是一個「綠能，你不能」的雙標政黨。