賴清德總統今天接見英國在台辦事處代表鄧元翰(總統府提供)

賴清德總統今天（26日）接見英國在台辦事處代表鄧元翰，期盼英國今年底正式完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持臺灣加入。鄧元翰回應，英國樂意與臺灣分享加入的過程與經驗。儘管兩國都迎來新的領導團隊，但他強調，英國長期對臺政策沒有改變，明確支持臺海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。

鄧元翰今天率英國在台辦事處同仁，由外交部長林佳龍陪同，赴總統府拜會賴清德，賴清德首先感謝鄧元翰過去4年來深化臺英關係的努力與貢獻。

他提到，兩人第一次見面是3年前，鄧元翰代表到臺南參加馬雅各醫師別世100周年活動。當時，他特別期許，臺灣和英國能在鄧元翰的協助下，延續馬雅各醫師的精神串起百年情誼。「鄧元翰代表不僅做到了，而且讓人刮目相看」。

去年底，臺灣與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」(ETP)，這是臺灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也為臺英關係的發展創下高峰，建立嶄新的交流模式。他感謝鄧元翰的努力，也期盼英國在今年底正式完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持臺灣加入CPTPP，讓臺灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

英國在上個月順利完成國會大選，賴清德指出，臺灣非常期待英國在首相施凱爾（Keir Starmer）的領導下，臺英關係能持續深化。

近年來，英國政府與國會對臺灣展現跨黨派的高度支持，除了持續在「七大工業國集團」（G7）等國際場域，重申臺海和平穩定的重要性，力挺臺灣參與國際組織的力道也更甚以往，他也表達最深的感謝。

他提到，上個月，秘書處設在倫敦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）首度在臺灣舉辦年會，包括來自英國等23國及歐洲議會共49名議員，無懼中國打壓堅持與會，是歷年規模最大的跨國議員訪團，他感謝英國的支持，也希望未來，臺灣和英國等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，確保全球的和平與繁榮，並期盼在鄧元翰的支持下，一起達成這個目標。

對於賴清德提到兩人在馬雅各醫師去世100周年活動的初次見面，鄧元翰致詞時表示，這也讓他想起賴總統曾邀請他與其他駐臺使節一同至阿里山特富野古道，這些活動都讓他深受啟發。

他稱讚賴清德無論面對甚麼任務，都展現充滿活力及勤勉的態度，他相信這些特質都將體現在未來的總統任期。儘管英國與臺灣都迎來新的領導團隊，但他強調，彼此的共同利益依然一致。

他說，英國認為歐洲-大西洋及印太地區的繁榮穩定密不可分，新任首相施凱爾及外交大臣拉米（David Lammy）也重申英國致力維持自由開放印太地區的承諾。臺灣在此國際局勢中扮演至關重要的角色，無論彼此在地理上相距多遠，任何與臺灣相關的發展都會影響英國及全世界。

鄧元翰指出，英國長期對臺政策沒有改變，明確支持臺海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。近年來臺英合作大幅進展，在科學技術、能源及淨零轉型、雙語教育及人員交流等領域也有所突破，包括國會間及英國與臺灣的高層互訪次數也大幅增加。英國一直是臺灣國際參與的堅定支持者，尤其近期更積極參與全球合作暨訓練架構（GCTF）。

基於雙方既有的健全基礎，他表示，在賴清德未來的總統任期，雙方將針對各項議題持續討論發展，有關「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），英國也樂意與臺灣分享加入的過程與經驗，繼續推動雙方關係向前發展。