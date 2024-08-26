為實現新型態看展體驗，讓民眾透過輕鬆有趣的方式了解台灣金融發展史及環境永續理念，第一銀行推出數位沈浸式體驗的「元宇宙雙館之旅」平台，為金融業首家數位化展館，將「永續金融館」及「綠色金融教育館」線上呈現，不僅突破了傳統展覽的時間與空間限制，也讓參觀者透過最前沿的3D實境拍攝技術，享受360度環景模擬及雙語語音導覽。

透過「元宇宙雙館之旅」線上策展平台，完整呈現一銀在台灣金融史上的重要性，以及對環境教育的持續努力，更是在數位轉型和永續發展方面的雙重創新；同時為響應政府「2030雙語國家政策發展藍圖」，平台亦提供專業雙語語音導覽服務，讓參觀者可在英語友善環境中，加深對金融歷史及永續理念的理解，享受無國界的參訪體驗，平台的便捷性不僅吸引了更多年輕世代的關注，也提升社會大眾對永續金融的認識與支持。

一銀自1899年成立以來，作為台灣本地第一家民營銀行，歷經125年發展，經過百年淬煉持續成長，從本土銀行蛻變為國際性銀行；值得一提的是，一銀在總行大樓內打造了全台金融業唯一的「永續金融館」，更深化「永續金融，第一品牌」的價值，而位於萬華分行的「綠色金融教育館」更是全台唯一的金融業環境教育場所，頂樓設置了「零碳綠屋頂」，透過太陽能發電和雨水回收生態水培系統，營造出都市中的生態跳島友善環境；兩座展館不僅展示了一銀在永續金融上的創新與投入，更致力於推廣環境教育，讓參觀者能深入體會永續發展的重要性。

一銀積極實踐ESG（環境、社會、公司治理），並發揮金融中介者的力量，攜手客戶、供應商及社會大眾共同投入，已連續四年獲得「TSAA台灣永續行動獎」；展望未來，作為「永續金融先行者聯盟」成員，一銀將繼續推動永續金融發展和氣候治理，培育綠色金融人才，並強化全員永續金融DNA，以國際化視野、在地化經營及專業化服務，接軌全球ESG潮流，攜手供應鏈及客戶邁向淨零轉型，構建互利共榮的永續金融生態圈。「元宇宙雙館之旅」平台網址：https：／／artogo.co／zh-TW／exhibition／firstbank