「2024原客青少年三對三籃球賽」全國總決賽24日在新竹市立體育館舉行，由苗栗縣大同國小所組成的大同隊，榮獲國小男子組總決賽亞軍。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

「2024原客青少年三對三籃球賽」全國總決賽24日在新竹市立體育館舉行，有來自北、中、南、東等4區地方預、複賽勝出的64隊參賽，其中由苗栗縣大同國小所組成的大同隊，榮獲國小男子組總決賽亞軍，縣長鍾東錦獲悉後豎起大姆指稱讚小選手們實在「拗蠻慶」。

客委會從2020年開辦原客青少年三對三籃球賽賽事，希望「以球會友，文化交流」，是國內首創以「族群和諧」號召的三對三籃球賽，今年是第3屆，自7月4日至20日於北區（桃園市）、中區（苗栗縣）、南區（高雄市）、東區（花蓮縣）舉辦4場次預、複賽，獲得各場各組冠、亞、季及殿軍的球隊計64隊、265位選手，晉級全國總決賽。

中區預複賽於7月20日在苗栗竹南頭份運動公園舉辦，來自台中、彰化、南投、苗栗的國中、小學生組成國小男子組41隊、女子組16隊、國中男子組22隊、女子組11隊共90隊372人參賽，苗栗縣勝出的75聯隊、忍者隊、NJJH、張師傅、大同、大同C隊都參加總決賽。

24日的全國總決賽開幕式特別邀請到新竹市原住民代表黃少群頭目，為球賽進行祈福儀式，祝禱活動圓滿順利，也祝福選手獲得佳績，苗栗縣政府文觀局副局長徐建男與同仁特地北上為苗栗選手加油打氣。此外，本次賽事的宣傳大使P LEAGUE＋籃球聯盟原住民籍球星田浩（新竹攻城獅）、原住民歌手郭芝吟以及客家演員黃湘婷也到現場一同為全國總決賽的選手加油，帶來滿滿的熱情與活力。