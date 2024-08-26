德國東部的圖林根和薩克森邦將舉行地方選舉，9月22日，同樣位於前東德的布蘭登堡邦也將選舉。德國西部城鎮索林根（Solingen）發生致命持刀襲擊事件，這對現任總理蕭茲來說是一個非常壞的消息。

據法廣報導，襲擊者當時逃離現場，隨後向警方自首。他是一名26歲的敘利亞難民。德國另類選擇黨（AfD）在競選前高喊，「恐怖攻擊已成為新的常態，我們還要經歷多少次恐怖組織的襲擊？」

另類選擇黨薩克森邦支部拿出此前的一段影片。德國另類選擇黨聯合領袖韋德爾（Alice Weidel）在影片中表示，針對德國人的移民暴力已成為可怕的新常態。

另類選擇黨圖林根支部領袖霍克（Bjorn Hocke）在持刀襲擊事件發生後，立即在社交平台X上寫道，「不要再禁錮了，快些結束多元文化給我們帶來的精神錯亂，保護好我們的下一代，另類選擇黨！」

德國選舉策略專家希里耶（Johannes Hillje）認為，這些言論純粹是為了即將開始的邦選舉，言論會更加傷害遇難者親屬。德國另類選擇黨在參加投票的3個邦中處於領先地位。該黨在圖林根邦排名第一，與薩克森邦的保守派基民盟並駕齊驅。

政府聯盟的成員黨——總理蕭茲領導的社民黨（社會民主黨）、綠黨和自民黨（自由黨），在前東德3個正在更新議會的地區選舉中處於不利地位。

在圖林根邦，社民黨面臨選舉失敗的風險，其投票意向約為6％。綠黨可能無法跨過留在地方議會所需的5％致命門檻。25日，兩黨試圖通過在安全和移民問題上，表現出堅定立場來重新獲得控制權。

德國副總理兼經濟部長哈柏克（Robert Habeck）提議加強攜帶利刃武器的法律。他表示，「德國沒有人需要在公共場所攜帶利刃武器。」德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）承諾，國家將「以嚴厲的方式打擊伊斯蘭威脅」。幾周來，德國政府一直面臨著恢復向阿富汗和敘利亞驅逐罪犯的壓力，德國因國內政治局勢已宣布暫停向這兩個國家驅逐罪犯。

2024年6月8日， 德國一名警察在西部曼罕市（Mannheim）被一名阿富汗難民持刀襲擊後不治身亡，此事在德國社會引起轟動。持刀攻擊事件以來，社會民主黨和綠黨主要領袖均贊成加強驅逐令。

自2021年底執政以來，該聯盟的安全紀錄也常受到對手攻擊。根據最新聯邦犯罪報告，德國去年的犯罪數量有所增加，達到2016年以來最高水平。

與其他類型的襲擊一樣，持刀襲擊事件也在增加（2023年發生近 1萬4000起，而2021年為1萬1000起）。近日，德國內政部長費瑟對媒體透露，德國內政部正醞釀收緊「禁刀令」。