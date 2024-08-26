北京恒泰豐餐飲有限公司（以下簡稱「北京鼎泰豐」）26日宣布，由於公司營業執照20年期限已滿且董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於 2024年10月31日前陸續結束14家門店。

這14家門店包括：北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店，天津恒隆店、萬象城店，以及青島嘉年華·海信廣場VILLAGE店、海信廣場店，和西安SKP店、廈門磐基店。

北京鼎泰豐表示，「自2004年成立以來，始終致力於為顧客提供優質的餐飲體驗。20年來，北京鼎泰豐從一家餐廳成長為多個城市中廣受歡迎的飲食名片，在市場獲得了口碑與輝煌業績，並贏得了廣大顧客與合作夥伴的信任與支持。」

北京鼎泰豐指出，「對於這一決定給廣大喜愛鼎泰豐的顧客帶來的不便和失望，我們深表歉意。公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。同時，積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。」

北京鼎泰豐最後指出，「衷心感謝廣大顧客的支持、感謝員工的辛勤付出，以及合作夥伴的理解與信任。未來，我們持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲行業的動態和發展趨勢，希望在不久的將來，能夠再次攜手合作，共同創造新的輝煌。」