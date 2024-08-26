在竹南鎮假日之森長大的台灣明道中學觀光科一年級同學蔡守恩（右著紅衣者），前往美國加州參與青少年風翼團隊集訓擔任觀察員。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

在竹南鎮假日之森長大的台灣明道中學觀光科一年級同學蔡守恩（左），前往美國加州參與青少年風翼團隊集訓擔任觀察員。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮假日之森一群海洋活動愛好者，經由衝浪結識了來自世界各地的玩家，藉由運動交流結下情誼，帶著台灣的資源前進巴拉望幫助當地弱勢的巴拉望族人，能夠擺脫貧窮的宿命，在此同時，在假日之森長大的在地青少年蔡守恩，同樣地也獲得了美國水上活動玩家們的贊助，利用今年暑假前進美國加州參與青少年風翼團隊集訓擔任觀察員，藉此機會分享台灣以及菲律賓自學經驗、部落生活經驗等給美國青少年，展現最好的民間教育外交模式。

過去曾經居住在台灣的美籍企業家Tim Lauer以及Tom McDonald，基於對台灣濃厚的情感，以及同為水上活動熱愛者，今年五月間，共同提出希望能夠藉由企業ESG參與的角度，共同來支持類似的計劃，讓來自世界不同領域、族群、階層的兒童和青少年，都能夠有更多的資源可以輔助他們在教育、生活、成長等各領域的需求，也是目前全球各界重視的SDGs永續發展目標。

美國矽谷APAC Ventures公司創辦人Tim Lauer與夏威夷NGO組織Windclub Hawaii創辦人Tom McDonald，共同擬定嘗試性的跨國企業ESG支持計劃，邀請來自台灣明道中學觀光科一年級同學蔡守恩，前往美國加州參與青少年風翼團隊集訓擔任觀察員，隨隊從舊金山沿美國西岸前往奧勒岡州哥倫比亞河進行集訓及比賽，來自台灣的蔡守恩在為期一個半月的行程中，擔任美國青少年比賽隊伍隨隊助理，協助生活起居、攝影、裝備整理、影像剪輯等事務，並藉此機會分享台灣以及菲律賓自學經驗、部落生活經驗等給美國青少年，展現最好的民間教育外交模式。

美國夏威夷Windclub Hawaii組織，並希望藉此建立起未來的交流管道，開啟和台灣青少年透過教育、運動外交，從非官方的角度結合企業的資源為青少年未來的發展投注更多，APAC Ventures並決定於2024年末，在苗栗縣竹南鎮假日之森浪花村設立企業ESG台灣辦公室，共同為聯合國SDGs的指標努力，從民間新南向走向教育外交，再結合跨國企業ESG計畫，從海洋運動走向SDGs永續發展，未來的路還很漫長，假日之森的玩家們將全力發展更多美好的發展。