【全程字幕】錢從哪來？遭爆5月「砸4300萬現金」買商辦 柯文哲：選舉補助款 @ChinaTimes

深陷假帳風暴的民眾黨主席柯文哲，今（26）日遭民進黨台北市議員林延鳳踢爆，花費4300萬元現金購買商辦，遭質疑資金來源，為此他回應，錢來自選舉補助款，根據民眾黨規定，3分之2補助款可以歸個人。然而，國民黨台北市議員游淑慧翻出《總統副總統選舉罷免法》有關補助款規定，嗆問柯「小黨很窮，但主席富得流油？」

針對林延鳳的爆料，柯文哲今上午回應，根據民眾黨規定，選舉補助款3分之1歸中央黨部，3分之2可歸個人，這次花錢買商辦，是要用做辦公室長期使用，媒體追問，是他個人還是黨部辦公室？柯文哲則回應，是他個人的。

「小黨很窮但主席富得流油？」游淑慧今在臉書發文表示，根據《總統副總統選舉罷免法》第41條規定，正副總統選票補助款依法屬於推薦政黨，而柯文哲口口聲聲說民眾黨是小黨、窮黨，結果身為黨主席的他，卻還要從民眾黨的碗中挖走3分之2的飯，然後再要求黨內公職對外募款，民眾黨還沒有長久的辦公室作為政黨據點，柯卻急著拿屬於民眾黨的補助款來幫自己投資置產。

游淑慧質問，柯文哲說選舉補助款3分之2可以歸個人，但問題是，誰是民眾黨創黨以來唯一的黨主席？她並提到，今年1月民眾黨被問到總統選票補助款用途時，黨發言人李頂立曾回應，柯盈配的選舉補助款主要會用在政黨維持營運的經費，包含政黨、立院黨團與地方經營等，加上柯文哲也有前往全台灣走訪收集民意的計畫，另也會將部分用作公益使用。

游淑慧批評，民眾黨口號「義務反顧選一次」，如今變成「鈔票滿滿賺一次」；她喊話，針對外界質疑的買房金流，民眾黨應出示政黨的帳戶明細才更能證明。