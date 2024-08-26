台南永康、仁德等行政區發展迅速，但停車空間卻經常一位難求，市府交通局為擴大停車供給，盤點擇定永康停6、永康停9、仁德停4等3處停車場用地，公開向民間招商，希望以BOT方式投資興建立體多目標停車場，預定至少合計增加1650席汽車停車位、1520席機車停車位，業者也可規畫旅館、商場等13類營業空間，進一步繁榮地方，將分別在台南、台北舉辦招商說明會。

交通局表示，近年來經由前瞻基礎建設計畫核定的立體停車場已有13座，至於永康停6、永康停9、仁德停4等3處停車場用地，由於都有良好的區位與面積，周邊也因開發住宅與公共建設，已有許多家戶進駐，地方發展漸趨成熟，因此市府希望藉由引進民間參與立體多目標停車場的投資開發，除擴大停車供給外，還能引入多目標使用的不同業種，由民間發揮規畫創意，形塑完整的生活機能與公共服務。

交通局長王銘德指出，這3處停車場用地的優勢，在於擁有較高的建蔽容積率，且多目標使用業種高達13項，有利民間投資運用，可以創造除了停車場收費以外的附屬事業財源。

交通局認為，此次列入招商的範圍，包括未來捷運藍線行經的仁德停4，位於仁德區文心、文孝路口，目前周邊已有超過2000戶住宅，希望至少興建590席汽車停車位、560席機車停車位的立體多目標停車場。

永康東橋重劃區、永康砲校創意園區中間的永康停9，未來除有永康段鐵路地下化與通勤站，還鄰近台南市立圖書館總館，目前已有4000戶的住宅規模，希望至少興建460席汽車停車位、500席機車停車位的立體多目標停車場。

至於鄰近平實轉運站的永康停6，除平實重劃區與精忠二村都市更新區之外，距離捷運藍線與綠線交會處僅500公尺，停車需求高，具有高度發展潛力，希望至少興建600席汽車停車位、400席機車停車位的立體多目標停車場。

交通局還將透過此次招商說明會，蒐集投資人的意向與各項建議，作為未來修正政策公告招商條件的依據，使未來的招商條件更能貼近市場行情與投資人構想，有助於招商作業更為順遂。

交通局說，南部地區招商說明會將於9月2日下午2點假台南維悅酒店舉辦；北部地區將於9月11日下午2點於台北大瀚環球商務中心忠孝中心舉辦。未來交通局還將持續盤點立體停車場潛力場域，擴大停車供給，盼能達到政府、產業、地方三贏局面。