牽起家扶與陳楊麗蓉緣分的前北台南家扶中心主任周明泉（站著拿麥克風者），今天回娘家主持捐贈活動。（張毓翎攝）

住台南新營的陳楊麗蓉，每逢亡夫忌日，將對亡夫的思念轉化為愛，捐款關懷與她同樣命運的寡母，迄今已52年，今年再捐出60萬元幫助雲嘉南4個家扶中心共20位的單親寡母，為她們加油打氣。

今（26）日是陳楊麗蓉亡夫的忌日，雲嘉南4個家扶中心與20位受捐贈的媽媽們齊聚在新營北台南家扶中心，感謝陳楊麗蓉的善心，北台南家扶中心扶幼主委呂明憲特別送上一束鮮花，同時邀請20位媽媽們合切蛋糕，一同祝福她身體健康。

陳楊麗蓉闡述自身經歷跟給在場的媽媽們分享，希望她們不要輕易放棄，勇敢面對生活上難關，更以「不管夜有多長，天總是會亮」一句話，勉勵她們。

陳楊麗蓉26歲時，丈夫因病過世，她獨自扛起家庭重擔，照顧2個女兒，重拾銷售屋瓦的舊業，在家境獲改善後，深知單親媽媽的辛苦，民國61年開始把賺來的錢默默捐給與她同樣遭遇的婦女。

然而，民國70年時，在當時擔任北台南家扶中心社工員的周明泉多封信溫情感動下，陳楊麗蓉於民國82年正式與家扶結善緣，一開始定期捐款給北台南家扶中心，後來將愛心擴大至雲林、嘉義和南台南家扶中心。

今年高齡90歲的陳楊麗蓉，身體仍十分健朗，每周末經常與女兒到關子嶺健行，她感謝老天爺的疼惜、亡夫的庇佑，要把此份愛的能量一直延續下去。