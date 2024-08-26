（15：35更新）午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今（26）日下午發布大雨特報，大雨時間將持續到晚上，8縣市包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等，另外氣象署也針對嘉義縣、台南市發布大雷雨資訊，時間持續至16時15分止。

氣象署發布大雨特報，提醒注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。（圖／翻攝自中央氣象署網站）

氣象署同時針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布災防告警，持續時間至17時11分；提醒該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，須留意溪水暴漲。