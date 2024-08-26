大陸首款3A遊戲《黑神話：悟空》上市以來話題十足，石頭蹦出的悟空，引爆市場對電競PC相關產品升級期待，據了解，此款遊戲最佳體驗配置4K超高畫質，需要搭配顯卡NVIDIA RTX 4070或AMD RX 7800 XT，如果開啟光追的話，需要RTX 4080 SUPER以上顯卡，電源瓦數則約350w~400w。

受到悟空想像題材帶動，曜越、動力-KY及全漢今天盤中股價連袂亮燈漲停。

不過，儘管股價表現亮眼，就基本面來看，由於Nvidia新顯卡將於今年第4季末或明年第1季上市，市場觀望氣氛濃厚，電競相關廠商普遍保守看待第3季營運。

曜越今年上半年稅後盈餘為824萬元，年減89.12%，每股盈餘為0.11元，累計前7月合併營收為23.28億元，年減9.74%，曜越表示，目前市場買氣平淡，保守看待第3季營運。

動力-KY今年上半年稅後盈餘為4491萬元，年減14.37%，每股盈餘為1.22元，累計前7月合併營收為7.25億元，年減4.82%，動力-KY表示，第3季看起來第2季差不多。

全漢上半年稅後盈餘為1.97億元，年減5.8%，每股盈餘為1.05元，累計前7月合併營收為65.75億元，年減17.63%，目前400w & 500W電源佔全漢PC類應用約22%~23%，隨著高瓦數電源在電競市場需求穩定成長，全漢預估，第3季將較第2季成長10%。