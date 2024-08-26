根據工研院IEKCQM預測團隊預估，2024年臺灣半導體產業將達5兆1,134億元，年成長17.7%，優於2024年全球半導體成長的13.1%。有鑒於AI技術發展成為未來趨勢，政府對於科學園區的技術、資金挹注變得更為明顯。

今年初推動「桃竹苗大矽谷推動方案」，中央計畫未來4年將加強桃園、新竹、苗栗地區完整的科技產業鏈，並推動「在地前瞻技術驅動全產業創新」、「強化深科技新創發展」、「配合在地需求延攬與培育人才」以及「優化園區建設構築科技廊帶」等4大策略。

苗栗頭份市緊鄰竹南科學園區，且受惠於「桃竹苗大矽谷推動方案」發展計畫，將提升當地就業機會；另外，頭份竹南是新竹科學園區往南第一個交流道，車程約20分鐘便抵達，通勤方便之外，頭份還享有竹北1/2房價優勢，吸引新竹外溢客群目光。

竹南科學園區持續蓬勃發展，許多科技大廠紛紛移入擴建，許多竹科買盤開始把目光轉移到頭份、竹南。(圖/業者提供)

不僅如此，中央斥資1,314.15億元打造的「國道1號楊梅至頭份路段拓寬工程」預計2026年開工、2032年完工，將可轉移中長程30%以上交通量，舒緩國道1號桃竹苗路段壅塞狀況。另外，為因應大量車流，將計畫於國道1號增設苗栗頭份第二交流道，屆時前往竹南科學園區，不用大費周章繞道頭份市區，行使第二交流道便能夠迅速抵達。

頭份市與竹南鎮人口持續湧入，區域發展具潛力，根據苗栗縣戶政服務網資料統計，與去年7月相比，頭份市增加1082人，竹南鎮則增長1091人。同時，國立清華大學安富房價指數顯示，苗栗縣2023年3月至2024年3月，房價年變動率達21.79%，連續13個月居全國之首，顯見當地房市需求旺盛，成長動能十足。

許多建商陸續進駐頭份，其中「宏傳蒔上」更成為區域內指標性建案。基地位於頭份市精華路段建國路附近，地段優越、區域發展成熟，區內各式商家與小吃應有盡有，生活機能完善，吸引大量人口移入。此外，尚順購物中心距離僅約5分鐘車程，住戶可輕鬆享受餐廳、美食、電影院與精品購物的便利。

宏傳蒔上位處頭份市機能便利的建國路靜巷內，鄰近科學園區、運動公園、尚順商場，地理位置相當優越。(建築3D示意圖/業者提供)

另外，在環境方面，「宏傳蒔上」鄰近竹南頭份運動公園，公園占地遼闊，面積達17.34公頃，包含圖書館、泳池、運動場、籃球場，更有森林遊戲場、草坡遊戲場、地景溜滑梯等，適合假日全家踏青好去處。

宏傳建設為在地口碑建商，自營造起家，多年來持續在苗栗穩定推案。透過精心雕琢建築每項環節，呈現消費者最完美的居住體驗。此外，宏傳建設服務良好，不管是在交屋、售後服務，住戶有任何疑慮能夠直接面對建商，透過不斷創新、廣納多元意見，宏傳建設為住宅注入更多溫度、人情味。

「宏傳蒔上」位於苗栗縣頭份市永福街42號旁，設計地上14層、地下2層建築，產品規劃2房26坪及3房37/40坪，共66戶純住家規劃，預計2028年完工，優勢條件成為不少科技新貴購屋首選。

【宏傳蒔上】靜隱市心 蒔美生活

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