針對上半年車市銷售狀況，2024年上半年台灣汽車市場(大車+小車)總銷量23萬2513台，同比小幅衰退1.0%。中華產品獲得市場肯定，市占率同比增加3.2%。中華今年上半年提車台數3萬2316台，年增23.6%、相較2023下半年增長21.8%。中華也強調，下半年公司將持續投入資源導入新車，確保公司長期成長動能。後續安排上，中華汽車推動自主研發兩款電動商用車，其中今年第四季上市自主研發的中華菱利輕小商用車，國產化率近9成；2025年亦上市3.5噸電動貨卡，並深化六大自主技術，國產化率近9成以上。中華也與技術母廠合作開發新車型，中華將與三菱自動車合作開發，引進全新車款在地生產及販售，預計2025及2026年與三菱自動車合作開發，分別引進兩款全新車款在地生產與販售。

經濟部7月30日公布自8月1日起實施「引進大陸品牌汽車之新制作為」政策，要求車廠對於新制上路前已上市車款和即將上市車款，須提出「在地化供應鏈合作價值比率」承諾且須逐年提高。中華強調，原本公司就有在地化計畫，導入新車需要3-4年，已推動MG車型在地化比率提升計畫，並逐步實現，然新政策發布後，再擴大範圍並進行提速。中華短期也降低新政策對新車銷量的影響，調整產線編成、生產人力，將短期衝擊降至最低，並與協力廠共組任務團隊，加速達成政策要求，新產品導入也會依照政府規定規畫，而影響銷量數據仍待統計數據出爐，已成交訂單交易條件不變，並將盡力早日交付，今年下半年仍希望達成既定目標。中華也提到，售服維修不受影響，持續提供完善的服務。

中華強調對新政策的支持，在產發署居中協調協助及協力體系合作支持下，共同為促進台灣汽車產業的發展而努力。

中華今年上半年財報，中華上半年營業收入238.86億元，年增29.25%；營業毛利37.51億元，年增26.25%，毛利率15.70%，年減 0.38%；營業淨利15.80億元，年增24.02%；稅後淨利25.69億元，年減19.54%，本期淨利歸屬母公司業主淨利24.57億元，年減18.78%，基本每股盈餘4.50元，低於去年同期的5.55元，而去年不含認列新安迴轉防疫險損失之利益的去年同期每股盈餘為4.63元，僅年減2.81%。

中華說明，營業淨利較去年同期提升，本業表現穩定，而去年上半年業外迴轉部分新安防疫險損失(去年上半年迴轉4.99億元，全年迴轉6.81億元)，今年無此情形，故EPS同比下降，而排除該影響後的EPS，則年減幅度縮小，其減少主要是因為受大陸汽車市場影響，本公司轉投資事業獲利較去年同期減少所致。

中華自主研發車型開發，致力推動在地化車聯網發展，中華汽車導入多種車型在地生產，同步導入在地車聯網研發，已於在地移動通訊，連網資料伺服器，以及車輛相關軟體都已經開始推動產業本土化，並且朝擴展台灣車輛網軟體產業為目標。中華也已投入MG4電動車在地車聯網系統開發，採用台灣開發之車聯網APP，持續帶動車聯網軟體供應鏈，投入在地化培育提升本土車輛聯網軟體產業發展。

而MG資安問題，中華表示，MG4電動車具聯網功能，與歐洲市售車輛採取同樣規格，沒有遠端介入車輛駕駛之功能，車主只能透過APP查看電池電量、輪胎胎壓、開啟關閉空調等。其連網相關規格皆與台灣多數進口品牌採取一樣規格。客戶車籍資料及相關車輛保修履歷數據都存放在台灣本地的數據中心，受到安全的保護。而MG HS及ZS現售車款未搭載任何具聯網功能的系統，無聯網資安風險。