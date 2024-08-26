YouTuber關韶文日前推出新書《再痛也要勇敢成全自己》，把自己進行正顎手術、牙套療程的親身體驗記錄成書。上週末他在台北舉辦簽書會前，為了讓氣色看起來更好、更亮，人在韓國玩的他還順便做了最新流行的醫美麗珠蘭水光針；怎料韓國的水光針是要現場入針，再加上語言不通，兩邊臉頰打完3cc後讓他整個人痛不欲生、蜷曲腳趾邊打邊流淚。

關韶文透露，在韓國做醫美水光針其實是個美麗的誤會，他原想說打完水光針後，簽書會皮膚看起來效果也會好一點，且在台灣也有施打過水光針，就抱著姑且一試的心情。沒想到他忘記韓國流行的麗珠蘭水光針是要現場入針的，且躺下去後才發現極其可怕。關韶文回憶說：「當下邊打的時候，我就邊哭邊流淚，然後一直問說還有多久，對方就說還剩一半，可是每一針打下去都超級痛，我整個人蜷曲、還有腳趾頭都彎曲在那個手術台上面。」

關韶文近日出席簽書會。（時報出版提供）

雖過程有點小曲折，但不減他好心情出席簽書會。他表示簽書會有許多令人印象深刻的事情，像是有一個粉絲朋友，因為暴牙開始戴牙套，可是最近在飲食上遇到非常痛苦的打擊，只能吃流質的食物，一度講到快要落淚。以及在簽名的時候，有位粉絲跟他分享動了正顎手術半年不到的時間，下巴仍會覺得麻麻的，現在還在恢復當中，關韶文都給予這些飽受煎熬的朋友們打氣鼓勵、暖心慰問。

他用過來人的身份鼓勵粉絲，表示直到現在他下巴時不時仍會覺得麻麻的，雖然說恢復期還很長，還不確定多久會慢慢的代謝好，甚至有些人可能一輩子都麻麻的，但他還是非常感動地說：「哇，原本以為只是私人一個小小的手術，可是沒想到因為出了一本書，把很多心路歷程分享給大家，沒想到大家會那麼的感動，因為我相信每一個人在成長的過程中都有遇到被別人歧視，或是自己跟別人不一樣的狀況，我覺得大家都很勇敢去面對自己不敢做的事情」。