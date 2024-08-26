新竹縣50歲陳姓婦人長期膝蓋內側疼痛，經藥物和復健治療一段時間，皆無法改善症狀，到中醫大學新竹附設醫院求診，骨科醫師陳威仁經過X光檢查，診斷為第四期退化性關節炎合併內翻膝（O型腿），醫病溝通後做「高位脛骨矯正手術」，將O型腿矯正為正常腿型，分散內側過多壓力，延長膝關節的使用壽命。

陳威仁表示，膝關節會跟著年齡增長，漸漸出現退化性膝關節炎的症狀，例如疼痛、腫脹等，初期會以衛教方式，建議病人在疼痛時候要適當休息，減少膝蓋久蹲或久跪，或是帶護膝保護支撐及體重控制，避免膝蓋反覆積水發炎，造成關節軟骨的破壞。

同時，再輔以藥物、熱敷、復健，甚至使用針劑治療，例如玻尿酸的注射，當症狀已經無法單靠保守性治療時，就需考慮手術介入，比較輕微但頑固型疼痛的關節炎，可以考慮關節鏡清創，嚴重關節炎則需考慮人工關節置換手術。

陳威仁說，人工關節置換手術在手術過程中會犧牲掉十字韌帶，雖然對老年人的走路行走功能，不會有太大影響，但對年輕且活動量較大的退化性關節炎患者，接受人工關節置換手術，不見得是一個最好的選擇，人工關節有使用年限，高位脛骨矯正手術又稱為保膝手術，是另一個手術選擇，術後恢復可以擁有比較好的活動角度及較高的活動量。

陳威仁指出，高位脛骨矯正手術前會照整隻腳的X光片，再從髖關節中心畫一條線到腳踝正中心，這條線會穿過膝關節正中間，天生有O型腿比一般正常軸線病人有4到5倍關節退化的機率。

手術前會先行電腦斷層掃描，再透過3D列印技術，做好手術前的計畫模組，量測需矯正的角度，手術中會藉由3D列印模板，在脛骨（小腿骨）切割一條線，精準矯正腳的軸線，再輔以鋼板做固定，將原來集中在膝內側的壓力，分散至中間偏外，可改善疼痛，讓關節內側縫隙增加，甚至有軟骨再生的功用，進而延長膝關節的使用壽命。