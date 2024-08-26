壽司連鎖店「藏壽司」近日推出和日本知名漫畫《吉伊卡哇》聯名扭蛋，吸引粉絲入店用餐，一名女子表示，昨到門市吃壽司，隔壁桌的人一直跟她要空盤子，讓她氣得開罵，貼文有1.9萬人按讚，網友驚呼「省下一筆吃飯錢了。」

原PO昨（25）日於《Threads》指出，到藏壽司用餐，別桌用餐的人一直跟她要空盤子，讓她氣炸罵「他Ｘ的是怎樣啊？」

藏壽司和日本知名漫畫《吉伊卡哇》聯名推出可愛扭蛋，包括5款吊飾、5種紙膠帶、8種徽章等，消費者只要將5個空盤投入回收槽，就能獲取一次抽扭蛋機會，吸引不少粉絲前往消費，網路上還傳出有網友徵求「代吃」，吃5盤可拿到300元的報酬。

也有網友抱怨，粉絲為了扭蛋瘋狂點布丁，吃不完就偷偷把布丁外帶回家，很多真正想吃布丁的人吃不到，店員也超級困擾，並表示外帶打包已違反用餐規定。

如今又傳出鄰桌的消費者要盤子的亂象，原PO的貼文引發1.9萬人關注，網友紛紛留言，「可能想當盤子吧！給他就好，妳能省下一筆錢」、「這樣妳賺吧？除非妳想要扭蛋」、「一盤20賣啊」、「欸這樣也算代吃的一種嗎？」、「這餐免錢了？」