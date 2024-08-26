來自彰化埔心的小豪（化名），大學時期在台南念書，當完兵後回熟悉的台南找工作，為減輕租屋負擔，向勞動部申請「青年跨域就業津貼」，搬家有最高3萬元津貼，房租還能省6成，可以連領一整年。

小豪現年24歲，畢業於台南私立科大社工系；他說，老家在彰化埔心，擔心畢業即失業，於是參加校園徵才宣導活動，對「青年跨域就業津貼」特別有印象，當時就決定當完兵後就要回熟悉的台南找工作。

台南就業中心就服員媒合小豪到社福機構擔任社工員，還幫忙申請租屋補助，減輕經濟負擔。「還好有補助，省下來的錢可以幫忙還助學貸款」他說，房租補助6成約4500元，可領12個月，換算下來有5萬4000元，對異地新鮮人來說真的很有感，無後顧之憂，能更加專注在工作上。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，剛畢業的社會新鮮人，礙於經濟因素不敢找太遠的工作，就怕負擔太大，勞動部為此推動「青年跨域就業津貼」，凡18至29歲或未滿18歲已高中畢業之初次尋職本國籍青年，經公立就業服務機構推介至離家30公里以外地點，補助求職交通費，歡迎青年朋友多多利用。