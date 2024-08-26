鄭啟富本身是音樂老師，投入音樂教育多年。（鄭啟富提供／李京昇台中傳真）

台中市豐原區57歲樂器廠商老闆鄭啟富，平時熱心公益、推廣音樂教學，因為擔任小學家長會長，時常聽聞學生想學彈吉他，但礙於家境問題沒辦法學音樂，因此他透過自己的工廠，無償借用吉他給東勢、大甲與豐原區等10所國中、高中職吉他社學生使用，讓家長不用擔心學生花錢買樂器，卻學到一半、半途而廢，學生學音樂也無負擔。

鄭啟富本身是音樂老師，並經營樂器工廠已有25年，多年來結合善心團體，在台中市各區學校，投入音樂教育，目前也是豐原區瑞穗國小家長會榮譽會長，有感於許多學生想學音樂，卻沒有資源，去年結合富春扶輪社，免費提供瑞穗國小吉他社免費帶吉他回家使用。

瑞穗國小校長詹文成表示，很感謝鄭啟富和社福團體長期送愛，並免費開課教音樂，讓校方因而有足夠資源，成立電子鼓、木箱、吉他等音樂社團，學生家長也都樂見孩子學會音樂陶冶身心靈。

也因鄭啟富多年來走訪各校，得知仍有許多學生想學音樂，卻因為學費過高、樂器太貴，而不敢投入音樂學習。因此他今天宣布，將提供200支吉他給豐原、大甲、東勢、后里區，甚至苗栗縣卓蘭鎮的10所國中、高中職學校，免費給借用吉他給各校吉他社。

鄭啟富說，他走各地學校時，發現許多學生想參加吉他社，卻因為家境困難作罷，因此今年無償提供樂器，從1所學校擴及到10所學校，他也發現其實很多大學校，資源也非常缺乏，比如1所有上千位學生，其中就有1成家境貧窮，日常學費、午餐費都繳不出來，額外花費買樂器根本是異想天開。

他說，只要學生願意參加校方吉他社，並由家長同意簽名，就可以免費將吉他借回家使用，每2個月還會請專業吉他老師協助調整保養，學生正常使用，即使撞到損壞也不用賠償，除非琴頭斷掉需要1500元修理費，不慎遺失只依市價8折賠償。

鄭啟富表示，學生想學音樂，家長最擔心不外乎是學費、樂器昂貴等因素，他希望透過無償借用來回饋家鄉，也藉此推廣音樂，讓廣大學生學音樂不再有壓力，家長也不用負擔。