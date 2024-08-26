花蓮縣政府保存原住民傳統文化，在光復鄉馬太鞍部落打造以阿美族為主題的「豐羽園區」，以2期工程施作「豐羽館」和「舞祭場」，其中，第1期豐羽館2年前開工動土，目前工程進度約87％，預計明年2月完工。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府保存原住民傳統文化，在光復鄉打造以阿美族為主題的「豐羽園區」，以2期工程施作「豐羽館」和「舞祭場」，其中，第1期豐羽館2年前開工，工程經費約2億元，目前進度約87％，「舞祭場」近日將發包，經費約1.6億元，2期工程預計明年完工，2026年將舉辦聯合策展，展示族群豐富文化。

光復鄉馬太鞍部落是全台最大的阿美族部落，縣府為保存原住民文化，2013年向中央提出「原住民族傳統藝術豐羽計畫」，在部落興建文化驛站「豐羽館」及祭祀廣場「舞祭場」，經原住民族委員會同意可行性評估報告、完成都市計畫變更並取得用地，2019年獲得中央核定與花東基金補助共1億7976萬元。

不過豐羽園區工程招標之際，適逢新冠肺炎疫情爆發及建材原物料價格飆漲，歷經15次流標，終於在2022年4月動土開工，不過縣府考量經費有限，採2期工程興蓋建物，第1期先施作「豐羽館」，工程經費為1億9973萬元，第2期則是「舞祭場」，經費約1億6150萬元，其中花東基金補助逾1.4億，其餘由縣府負擔。

縣府原住民行政處代理副處長徐采瑤表示，第1期豐羽館工程進度目前已達87％，預計明年2月21日完工，空間內部設有常設展區、特展區、多媒體空間、駐館空間、工藝體驗區、文化教室、典藏保管空間、表演區、販售區、特色餐廳及景觀輕食區等。第2期舞祭場近日將發包，力拚明年9月底完工，屆時將提供平日休閒、大型活動與歲時祭儀使用。工程施作期間將持續與部落合作，建構具部落意識的文化產業場館。

原民處指出，豐羽計畫重視部落意識與共識，未來場館經營雖以文化藝術發展和歷史脈絡呈現為主，但工藝、產業、觀光與活動的收益，須和當地環境與生態有密切關係，進而促進傳統文化資產的振興與活用，因此2026年將透過聯合策展，讓遊客更加深入瞭解馬太鞍部落與阿美族群的豐富文化。

原民處表示，聯合策展將透過場館與空間，回憶和保存過去部落遺留的產業與文化，同時強調生活情境與文化脈絡的呈現，並高度運用資訊時代的表現力，建構族群認同和生活美學。