北京恆泰豐餐飲有限公司（以下簡稱北京鼎泰豐）26日宣布，因營業執照20年期限已滿，董事會就「續展」始終無法達成共識，決定撤出大陸華北市場，14家門市預計10月31日結束營業，員工全數資遣。

北京恆泰豐餐飲由台北鼎泰豐授權合作，2004年起在大陸華北、廈門經營「鼎泰豐」；台北鼎泰豐則與另一股東負責大陸華東地區的經營。

北京鼎泰豐表示，華北共14家門市以北京最多有8家，其他包括天津2家、青島2家、西門及廈門各1家，上述店面將於10月底陸續關閉。