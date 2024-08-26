民眾黨主席柯文哲今年5月斥資4300萬元，購入位於林森濟南路口的48.76坪商辦。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤批評，這筆高達4000多萬元的購房費，再次驗證柯文哲、民眾黨公私不分，柯一再募款，恐怕就是為了遂行個人置產，或有其他個人利益使用的需求。

吳思瑤表示，民眾黨政治獻金可說是高潮叠起，一波接著一波，被爆料、被指涉不實浮報，甚至有公私不分的情形，都應當進一步攤在陽光下被檢驗，而今天又有新的案情進展，就是柯文哲涉及，不知是否個人名義用4300萬購入一棟商辦，需要柯文哲本人釐清，是否坐實外界質疑。

吳思瑤批評，柯文哲在選舉最後階段，關心的除了選票，恐怕更關心的是鈔票，對人民訴求的不是政見，而是不斷在哭窮、喊窮，最後選戰的關鍵幾天，還在向小草們募款，而且是非常積極的由候選人當事人對外來募款，果然帶動大量捐款潮，現在被驗證民眾黨事實上不缺錢，最終這些款項用到哪裡呢？

吳思瑤認為，最新被踢爆柯文哲有4300萬元現金，恐怕是不明財產了，柯文哲用這筆錢遠遠超出個人存款總額，卻能購入立法院附近的一棟商辦大樓，民眾黨完全公私不分，利用選舉大量的募款所得，流入被驗證是黨營事業的木可公司，現在這筆高達4000多萬元的購房費，再次驗證柯文哲、民眾黨公私不分，柯文哲一再募款，恐怕就是為了遂行個人置產，或有其他個人利益使用的需求。

吳思瑤呼籲，請柯文哲、民眾黨不要迴避，不要用更多的謊言來圓這個謊，社會都在等一個清楚的答案。

另外，美麗島電子報民調顯示，民眾黨反感度破65.3％，飆升15.7個百分點，好感度僅21.9％。吳思瑤說，柯文哲個人人設崩塌、民眾黨形象也毀於一旦。

吳思瑤認為，民眾黨過去長久以來欠缺核心思想，也沒有什麼特別深刻、有別於其他政黨的信仰或理念，民眾黨完全依賴在長期刻意塑造的透明公開、清廉正直形象，但被踢爆、被驗證是假的形象，沒有理念價值支撐，一旦形象破產，當然會快速崩解，今天民調就反映了民眾黨的政黨形象，確實已經毀於一旦，民眾黨確實已在存亡之秋。