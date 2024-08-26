中共解放軍前少校阮芳勇，今（2024）年6月駕快艇偷渡上岸，檢察官起訴他違反入出國及移民法，士林地院今（26日）日首次開庭，阮男坦承犯罪，但對於起訴書內所指的自首情節，他認為不夠明確，主張上岸請求其他船員協助報案是偷渡一事，並非撞到交通船，請法官考量他逃離大陸是來台起義，從輕量刑。

阮男希望法官考量他來台的目的，大陸對於人民的統治其實殘暴，人民不得妄議中央，中共控制宣傳要做到「入腦、入心、入魂」，建立網路防火牆，阻擋國外新聞，堵住嘴巴、矇住眼睛、堵住耳朵。

阮講述自己遭限制出境的原因，中共抓捕民主人士，今年5月8日，他在深圳遭警察檢查手機，發現他有大量反共的訊息，他被帶回寧德市公安局審訊，認定他手機內容有反共訊息內容，尺度大、轉發多，對於國安造成威脅，並訓誡他不得再獲此類訊息，並深感在大陸沒有任何作人的尊嚴。

阮更稱，除了政治上限制，在經濟上中共為了強化國家控制，民營企業幾乎快倒閉，人民只能依附聽命中共，失去經濟自由，誰也不願離開自己的親人、故土，每一個逃離大陸的人都值得同情。他說，早年常聽廣播，台灣可以接受大陸義士，來台的觀念根深蒂固，為了推翻中共政權，不是惡意破壞台灣法律。

法官打斷阮的陳述，如果有想說的話，可以透過書狀陳報，並指出本案並非強制辯護案件，如果要委任律師，必須在下次開庭前委任，法院不可能無限制等候，阮則稱，需要從大陸匯錢過來，同時拒絕簡式審判，法官諭知下次將在9月中旬開庭，阮男還押看守所。