索尼個人娛樂事業部專業解決方案部部長池澤良泰(Yoshiyasu Ikezawa)表示，自2021年起，與達發建立了密切的合作關係，成為《LDAC技術合作夥伴》，主要為使用LDAC的音訊製造商提供技術支援，未來雙方將合作普及LDAC，為客戶帶來高品質的聲音體驗。

池澤良泰進一步表示，Sony LDAC是一種音訊壓縮技術，用於透過藍牙傳輸高品質音樂，Subband Codec(SBC)等現有藍牙壓縮技術不同，它可以處理高解析度聲源，無需降頻而犧牲音樂品質。使用者可以在支援LDAC的裝置之間無線享受高品質聲音，包括高解析度聲音來源和現有的聲音來源。

達發資深副總經理暨無線通訊事業群總經理楊裕全指出，達發藍牙音訊技術與Sony合作多年，隨市場對高音質體驗需求提升，自2021年起，達發科技便開始於藍牙音訊平台中整合LDAC音訊技術，累積至今於全球出貨支持LDAC音訊規格的藍牙音訊晶片已超過7000萬顆。此外，達發也隨著LDAC新技術演進持續迭代，提升平台抗干擾能力，以先進技術的研發能力積極參與LDAC生態圈的發展，成為Sony最有價值的技術夥伴。

LDAC符合日本音響協會(Japan Audio Society)提出之「Hi-Res Audio Wireless」認證的編解碼規範軟體，該規格定義了高解析音質的真無線藍牙耳機規格，擁有無與倫比的音質傳輸能力、高可靠性、多裝置相容的三大優勢。LDAC可以透過藍牙傳輸990 Kbps的高解析度(Hi-Res)音訊，也能夠在藍牙連接穩定度不佳的環境中，自動根據網路狀況調整傳輸品質，確保連線的穩定度，且除了各式耳機以外，還可支援手機、平板、可攜式藍牙喇叭、車用多媒體系統、家庭劇院音響、高解析音質隨身音訊播放器等多元裝置。