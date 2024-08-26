年度最後一站網球四大賽美國網球公開賽，2024賽事於26日展開會內賽，寶島3位女將謝淑薇、吳芳嫺、詹皓晴於女雙分頭出擊，期待在美國紐約法拉盛展現最棒的球技。

本屆美網台灣看3位女將在雙打奮戰，謝淑薇和熟悉的比利時梅騰絲（Elise Mertens）搭配，兩人是大會女雙第2種子，首輪迎戰法國美拉德諾維琪（Kristina Mladenovic）／中國大陸張帥，謝淑薇今年提早到美國紐約修養、備戰，也在臉書粉專表示期待爭取突破，除了女雙，沒意外也參加混雙。

謝淑薇職業網球生涯曾在澳網、法網及溫布頓拿過女雙冠軍金盃，今年澳網是她首度攻佔這場硬地四大賽女雙冠軍，也在澳網首奪四大賽混雙冠軍，溫布頓再追加1座混雙四大賽冠軍，過去謝淑薇曾在2012和2023美網女雙挺進到4強，就待美網奪冠，拚上個人全滿貫最後一塊拚圖。

女將吳芳嫺本屆美網和波蘭裔澳洲籍選手蓋德茲姬（Olivia Gadecki）合作，首輪面對哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio）／美國帕克絲（Alycia Parks）；詹皓晴與庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）再次攜手，兩人是大會第10種子，首戰對手義大利珂恰蕾托（Elisabetta Cocciaretto）／丹麥陶森（Clara Tauson）。