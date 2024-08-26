新北市板橋警分局近期接獲民眾檢舉，指稱合宜社區外出現機車違停情況，警方到場後依法將處置，並將機車進行拖吊；不過其中2輛卻是外送員，當他們發現自己的機車慘遭拖吊後甚至雙手合十、苦苦哀求，畫面流出後掀起許多外送員討論，並感慨：「看到合宜馬上按X，再多錢我也不去！」

有民眾昨（25）日透過臉書社團「外送甘苦談」上傳一則影片，內容顯示板橋合宜住宅社區外停靠著一輛拖吊車，相關人員正將違停的機車搬移上貨車後斗，仔細觀察可見2輛機車的後方掛著外送箱，顯然是外送員機車。直至女外送員送完餐點，下樓驚見該慘狀後，更是雙手合十，不斷苦苦哀求；至於另一名男外送員則想拖吊車人員招手，試圖阻止，但對方全程視若無睹，不予理會。

據了解，板橋浮洲合宜住宅約有37棟、4000多住戶，佔地雖廣，經常有民眾下單後要求外送員將餐點送達家門，而外送員無奈之下僅能臨停並前往管理室換證，來回一趟耗時5至10分鐘；而轄區警方今年接獲合宜社區的違停案，迄今已多達900多件，平均每月125件。

貼文曝光後掀起不少外送員的共鳴，紛紛有感直呼，「我看到合宜馬上按X再多錢我也不要去！」、「合宜單就是拒好拒滿，讓他們餓死」、「合宜住宅這種單愛接，被拖剛好而已，不要糟蹋自己」、「可憐外送員，人出來也不放車，今天白跑」。