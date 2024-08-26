台南看守所7月將1名酒駕入獄的林姓男子A資料上傳內政部戶政司，卻誤植同名同姓的另名林姓男子B，靠領中低老人生活津貼維生的B男，8月遲遲領不到錢，前往公所查詢，才知自己「遭入獄」取消福利身分，還被公務員質疑「你不是在監獄嗎？」，經調查後，台南看守所坦承誤登搞烏龍，將犯錯職員送考績會懲處究責，戶政單位錯愕直呼「從沒遇過這樣的事」。

70歲林姓男子曾是坐擁2間加油站、資產過億的商人，一度還擔任地方警分局的顧問。20多年前因做生意失敗，一夕破產，資產被銀行假扣押，不但遭管收，妻兒離去，人生慘變黑白，剩下的財產還遭親友一路欺騙，老來身無分文，一度以車為家，現流落住貨櫃屋棲身，靠著兼差代班大樓管理員維生。

台南看守所誤登資料，造成林姓男子領不到中低收入津貼，還被誤認是入獄服刑犯人。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

林男今年2月將戶籍遷入台南市麻豆區，並請領中低老人生活津貼，每月10日可領4164元，直到8月，林男遲遲領不到津貼，前往麻豆區公所詢問，承辦人員見到他驚問「你不是在監獄嗎？」令他十分錯愕。

經過查詢，麻豆區公所依據資料由麻豆戶政事務所而來，林男前往麻豆事務所詢問，承辦人員仍稱資料是內政部戶政司所傳，要他再到台南地檢署詢問。

林男轉到南檢諮詢，得到回覆沒有發出相關資料，他無奈又回頭找戶政與公所，到處奔波至今仍領不到錢。大嘆自己一生命運坎坷，連領津貼都困難重重。

麻豆戶政事務所事後調查，才發現台南看守所7月1日將1名酒駕入獄者資料登入內政部戶政司時，誤植同名同姓的林男，造成林男被登記為入監服刑身分。

台南看守所坦承是業務科職員7月1日誤植同名同姓資料，當月底發現錯誤已在電腦內更正，卻疏忽未通知戶政單位，導致連環錯誤，將請該同事告知戶政單位，親向無辜當事人致歉，後續也會送考績會懲處究責。

麻豆區公所表示，上周已收到戶政事務所通知註銷錯誤，因為電腦作業時間，林男的註記身分需1周後才會更正，預計9月10日將可補發一併匯入2筆中低老津貼。