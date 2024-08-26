墾丁近日風波不斷，其中許多人對沙灘被業者陽傘霸佔收費感到不滿，對此墾管處日前發聲明指出有勸導業者，沙灘被佔據的情況已經有改善。但昨天有網友質疑，從即時影像上，沙灘上一排陽傘的位置一整個早上都沒移動過，就連隔天陽傘位置也一樣，讓一票網友洗版狠酸「這篇太粗暴了」、「笑死，海景第一排。」

網友PO出25日早上6點船帆石沙灘的即時影像。（翻攝自YouTube）

25日早上9點49船帆石沙灘的即時影像，陽傘跟早上6點的位置一樣。（翻攝自YouTube）

原PO昨天在PTT發文，PO出早上6點墾丁船帆石沙灘即時影像，以及經過3個多小時後，上午9點49分的即時影像比較，發現陽傘的位置紋絲不動，怒批「你跟我說這些陽傘是旅客前一天自己插的嗎？」，合理懷疑沙灘上這些陽傘都是出租業者的，佔地為王、出租陽傘，租了才能享受沙灘，直呼「好不好笑啊墾管處，要不要說明一下改善了那些地方，是少了拖拉機嗎？還是涼亭大發慈悲讓給觀光客用了？」

根據今天下午2點半的YouTube「船帆石沙灘即時影像4K」直播影片截圖，陽傘位置仍和昨天一樣，連傘的顏色也相同，佔據沙灘第一排的好位置，但太陽太大，傘下幾乎沒人。對此，大批網友紛紛留言：「你這篇太粗暴了」、「笑死...罵一天了，今天還插著」、「超醜，可憐的海灘」、「好位置都被佔走」、監視器：我命休矣」、「最美的風景」。

墾丁國家公園管理處日前回應，已經要求業者不能驅趕在公共區域插傘的遊客，也放告示標出業者可經營使用的區域，以及留給遊客的公共區域。副處長陳俊山之前也指出，目前制度化管理並有訂契約的是南灣沙灘，業者要維護沙灘清潔，陽傘業者基於使用者付費原則，須年繳6000元給管理處，費用併同水上摩托車、陽傘2項，且管理處預留遊客使用陽傘空間，業者不可因遊客自行備傘而強迫遊客離開，未來南灣的模式會推廣至墾丁其他沙灘。