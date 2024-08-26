113年學年度新竹縣國中小免費營養午餐加碼10元，縣府並向農業部爭取「有機米供學校午餐計畫」，學生每周能吃到2次有機米，9月份政策正式上路，但供應初期發現目前學生飯量普遍偏低，縣府將發起「多吃一口飯」運動，鼓勵學生多吃在地有機好米。

農業處長傅琦媺表示，新竹縣自108年起推動國中小每周至少有2次在地有機蔬菜政策以來，供應量逐年穩定增加，政策支援2天在地有機蔬菜，近7成學校逐步自行調整吃多天。

傅琦媺指營養午餐加碼10元後，推動午餐食米採用有機米，落實地產地銷，向農糧署提出有機米供學校午餐計畫，獲核定1330萬7000元辦理，中央補助和縣府自籌各665萬3500元。

目前新竹縣在地有機驗證水稻約50公頃，驗證面積也將在政策鼓勵下，逐漸穩定成長，今年1期作期間風調雨順，每公頃約可生產3000公斤的有機米。

農業處根據農糧署學校用餐食米撥售計算，國小糙米、白米合計最高80公克，國中最高100公克，日前已完成招標，2家得標廠2個學期9個月將供應480公噸的有機米，8月30日學校開學後都可如期供應。

農業處日前和各學校營養師開會討論供應有機米的調配時程，發現教育局調查各校實際需求量，國小每人用米約30到40公克，國中約40到50公克，以目前採購480公噸的有機米估算，要達到此消費量還有一段距離。

為此，農業處將與教育局一起推動校園「多吃一口飯」運動，建議各校調整國小每餐食用量為50公克、國中70公克，並漸次在10月後每月調整增加5到10公克，鼓勵學生多食用在地有機米。

同時，依據教育部學校午餐食物內容及營養基準，建議各校在食用有機米當天，盡量採有機白米供應，或可添加少量紅豆、綠豆、芋頭、地瓜、 玉米、馬鈴薯、南瓜、山藥供應，以達增加有機白米需求量的目標。