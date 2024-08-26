《槍砲彈藥刀械管制條例》今年1月3日修正公布納管模擬槍「主要組成零件」，內政部並於8月12日會銜經濟部公告查禁模擬槍主要組成零件，防止不法分子為規避管制，以化整為零，利用模擬槍零件組裝改造為具殺傷力的非法槍枝，危害社會治安。

警政署呼籲，為保障修法前已持有「模擬槍主要組成零件」民眾的權益，可申請報備持有或自願繳銷，截止期限為2025年2月12日，請民眾儘速於期限屆滿前攜帶「模擬槍主要組成零件」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察局、分局或分駐(派出)所辦理報備持有，並刻印辨識碼後即可繼續合法持有。

《槍砲彈藥刀械管制條例》今年1月3日修正公布納管模擬槍「主要組成零件」。（警方提供）

若自願繳銷可向任一所在地警察局、分局或分駐(派出)所辦理。警方表示，持有模擬槍主要組成零件的民眾，未於期限前完成報備程序，可處新台幣20萬元以上500萬元以下罰鍰並沒入。

警政署表示，全國警察機關將強力取締擁有非法槍枝、刀械之組織幫派或不法之徒，刨根溯源，打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障民眾生命及財產安全。