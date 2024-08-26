前台北市長柯文哲在任內涉嫌京華城弊案，可能涉及不當利益。前台北市副市長彭振聲26日出席台北市議會「京華城容積違失案」專案調查小組說明，召集人游淑慧指出，彭振聲曾與市府聯繫，似乎意圖了解專案小組可能提出的問題，讓她感到彭的回答有預先準備，缺乏真誠。民進黨台北市議員許淑華則認為，整個過程可能顯示柯文哲的授意。

游淑慧會後受訪表示，對於今日的約談結果感到有些失望。她指出，彭振聲在面對敏感問題時，經常避重就輕，不是聲稱記不清楚，就是表示「這問題有點敏感」，甚至出現前後矛盾的情況。此外，彭振聲事前與市府聯繫，似乎想了解專案小組會問什麼問題，讓她懷疑他在約談中的回答有預先準備，缺乏坦誠。

儘管如此，彭振聲在約談中還是證實了3件事。首先，2020年2月京華城和陳情人曾找上他，要求將陳情案送交都委會研議，但被他拒絕，認為應由都發局經過評估後依法處理。然而，到了3月，當京華城透過議員找到柯文哲時，柯文哲則直接交辦此事，這一過程是彭振聲剛剛證實的。

第二，彭振聲也承認，柯文哲曾詢問他。為何京華城訴求的12萬平方公尺建築面積未被批准。彭振聲表示，他不清楚具體細節，但提到市府與京華城當時正在進行訴訟，應等訴訟結果出爐後再決定是否批准。

第三，彭振聲證實了2021年8月10日的便當會上，柯文哲指示他擔任專案經理。彭振聲表示，他當時並不知道這個指示，會後看到會議紀錄時才感到驚訝，不明白自己需要協助什麼或幫助誰。

此外，游淑慧提到，彭振聲承認某些重要文件最終由他簽署交給柯文哲，儘管這些文件按理不需市長決定。她質疑彭是否因為知道這些案子敏感而選擇將文件上呈，還是柯文哲要求如此。對此，彭振聲回應說「這問題很敏感」，並未進一步說明。

許淑華則指出，這次的約談有突破性進展，因為彭振聲承認專案小組的成立是由前市長柯文哲親自交辦。她質疑，該專案小組是否在協助台北市政府制定了一個本應不屬於都更獎勵卻被給予獎勵的方案，而這個方案正是在專案小組內部討論出的結果。

在會議過程中，許淑華試圖詢問彭振聲有關專案小組的具體內容，但彭振聲以檢調要求偵查不公開為由，無法提供完整訊息。此外，彭振聲在關鍵公文上選擇不簽署，理由是他認為準用都更條例不妥，最終該公文由市長柯文哲簽署，這讓人懷疑整個過程背後可能涉及柯文哲的授意。