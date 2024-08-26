根據彭博社發布的預測調查報告，經濟學家預估，在排除波動較大的食品和能源價格後，美國7月核心個人消費支出（PCE）價格指數月漲0.2%，與6月份的月漲幅相同。這將使三個月的核心通膨年率降至2.1%，僅略高於聯準會設定的2%目標。PCE價格指數是聯準會偏重的通膨指標。

此外，受訪的經濟學家預估7月未經通膨調整的消費者支出月增 0.5%，創下4個月來最強勁的增幅。

上周五在傑克森霍爾全球央行年會上，聯準會主席鮑爾表示，近來在抑制通膨上已取得進展，他有信心通膨率將回落到2%目標，他更直言「調整政策的時候到了」，意味著聯準會在9月降息已成定局。

鮑爾此番談話是聯準會這兩年來抗通膨之戰的重大轉折，同時也突顯出美國央行的焦點已經轉向就業市場面臨的風險。作為央行，聯準會的「雙重任務」是穩定物價，以及擴大就業。就業增長有助於維持消費支出，而這是確保經濟擴張的關鍵。

周四美國將發布第二季實質國內生產毛額（GDP）成長率的第一次修訂版，經濟學家預估的季增年率中位數為2.8%，與美國政府原先發布的初值一致。

根據美國商務部7月底公布的數據，美國第二季實質GDP季增年率初值為2.8%，遠超出第一季終值1.4%，亦優於市場預期的增長2.0%。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）周一將接受彭博電視訪問，她今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）擁有政策表決權。亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Rafael Bostic）今年也擁有表決權，周三將就經濟前景發表談話。