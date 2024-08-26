醫師透過鋼板固定，讓國中生手掌順利恢復。（中正脊椎骨科提供／任義宇高雄傳真）

高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥說，「拳擊手骨折」好發於第5掌骨頸部，因為不正當的施力造成，常見於脾氣暴躁男性及拳擊初學者，大部分患者經適當治療後預後良好，不會留下太大的後遺症。（中正脊椎骨科提供／任義宇高雄傳真）

小心太激動害自己受傷！高雄一名14歲羽球隊國中生，在巴黎奧運期間觀賞「台灣拳后」林郁婷57公斤女子拳擊金牌戰，戰況太激烈讓該名國中生在林郁婷奪牌瞬間，激動用拳頭捶打牆壁，卻讓自己手掌疼痛連球拍都握不住，經醫師檢查發現右手第5掌出現「拳擊手骨折」，所幸經妥善治療順利恢復。

高雄中正脊椎骨科醫師廖志祥表示，14歲國中生一時激動握拳撞擊牆壁，導致右手掌腫脹疼痛，他本身是羽球選手，當天練球時，痛到無法握球拍，經家人陪同就醫檢查後，確認其右手掌第5掌骨頸部骨折，骨折彎度達到45度，屬於「拳擊手骨折」典型症狀。

廖志祥說，「拳擊手骨折」好發於第5掌骨頸部，因為不正當的施力造成，常見於脾氣暴躁男性及拳擊初學者，大部分患者經適當治療後預後良好，不會留下太大的後遺症，保守治療可以石膏固定或副木保護受傷的手部約6週，等骨折慢慢癒合，患者若嚴重移位的骨折，就需手術以鋼板或鋼針固定骨折的部分，

該國中生因移位角度較大，經廖志祥透過手術植入鋼板將掌骨恢復到正確位置，目前已順利復原，廖志祥提醒，運動前確實做好熱身及伸展，穿戴適當的繃帶、貼紮、手套等保護裝備，可減少受傷，另外運動時要遵循正確拳擊技巧及姿勢，最後如果不幸受傷了，要及時處理及治療。