物價頻頻上漲，許多民眾大呼吃不消，只能靠著縮衣節食減少開銷。不過「民以食為天」，基本三餐還是得支出，資深藝人曹西平曬出雞腿便當的菜色，只見主餐加上兩菜一湯就逼近200元，讓他直呼：「台中消費不見得比較低」。

曹西平在臉書曬出一盒雞腿便當，主餐雞腿被切成四等分，白飯只裝了餐盒2/3，附上兩道菜及一碗湯，由於餐盒不大，份量自然不多。接著透露這個雞腿便當在台中，加上外送費用190元，隔壁同事點的排骨便當則是198元。眼見一餐幾乎要破兩百元，讓他直呼：「請不要說台中物價比較便宜，很多人都誤會了」，但也無奈感嘆：「久了應該就習慣了」。

曹西平點了兩菜一湯的雞腿便當，價格逼近200元。（圖／曹西平的粉絲愛團 臉書）

對於這樣的價格，許多網友深有同感表示：「我們南部岡山買個燒雞腿150，超過100是常態了」、「我上來新北之後，覺得物價還比中部便宜」、「台中現在發展成這樣，物價當然不可能便宜了」、「台中物價，不輸給天龍國喔」、「台中物價真的很高，自己去買也要120-150元」、「有些店家漲得非常不合理，有時還偷偷雞腿縮水，以為消費者都不知道，菜色也沒比較好，依舊是便宜的菜而已」。

曹西平出道超過40年，行事風格向來直率敢言。（圖／中時資料照）

另外像是知名連鎖餐廳「鼎泰豐」，今年6月宣布調漲部分餐點價格，像是蝦仁蛋炒飯飆漲到一份310元，曹西平當時得知訊息後也直呼：「跳到300元我就覺得有點吃不下去了，好像份量不大的樣子我印象中」，認為物價飆漲到有點離譜的程度。