洋基球迷聲援索托。（美聯社）

洋基猛將索托（Juan Soto）留在球隊的時間恐怕不多了，他本季結束後就要進入自由市場，今年他優異的表現讓球迷非常欣賞。26日洋基在主場戰勝洛磯，索托敲了第37轟，他站在右外野守備的時候聽到觀眾高喊「索托別走」「簽下索托」，中外野手賈吉（Aaron Judge）還做手勢要觀眾提高聲量。

賈吉說：「球迷都很興奮，他們有這種反應很合理，索托是令人驚異的打者，今年對球隊貢獻很大，他們都還想要看到更多。但這是他自己的決定，他得為自己和家庭設想，我們能做的就是讓他聽見歡呼聲。」

索托打擊率0.299、攻擊指數1.035，累積37轟95打點皆是MVP等級的數據。索托的上壘率在美聯僅次於賈吉，出賽127場就有108次四壞保送，除了2003年的吉昂比（Jason Giambi），索托是洋基隊史累積四壞保送最快的球員。

2019年索托在國民隊打到世界大賽冠軍，2020年他摘下國聯打擊王，2022年他被賣去教士，去年被教士賣到洋基，他還不是自由球員，本季年薪已高達3100萬美元（新台幣9.8億）。洋基要留下索托的難度太高了，《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）最近與幾位專家討論，將滿26歲的索托新合約總值會超過賈吉，上看5.2億美元（新台幣165億）。